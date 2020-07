My Hero Academia: un esilarante Funko Pop fan made mostra Mirio Togata senza vestiti!

Mirio Togata è senza dubbio uno dei personaggi più apprezzati di My Hero Academia, e la quarta stagione dell'anime non ha fatto che accrescerne la popolarità. Nonostante gli ultimi avvenimenti per i fan è impossibile dimenticarsi del suo particolare Quirk, a cui, tra le altre cose, un utente ha persino dedicato un esilarante Funko Pop.

Fumbles_McCoy_4, questo il nickname del ragazzo in questione, ha deciso di realizzare un pupazzetto ritraente Lemillion durante l'utilizzo del suo potere. Come sicuramente ricorderete Permeazione è un Quirk unico nel suo genere, ragione per cui il leader dei Big Three è ritratto senza vestiti.

Nel caso in cui aveste bisogno di un ripasso vi ricordiamo che il potere di Mirio gli permette di divenire intangibile e oltrepassare qualsivoglia superficie, privandolo però di vista, tatto e udito e provocandogli una fastidiosa sensazione di caduta. Grazie ad un duro allenamento Mirio è stato in grado di utilizzarlo a suo vantaggio ma ovviamente, rinunciando alla propria tangibilità, il ragazzo perde costantemente i propri vestiti.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui anche voi foste in attesa dei nuovi episodi dell'anime poi, vi consigliamo di dare un'occhiata agli ultimi aggiornamenti sulla produzione di My Hero Academia 5.