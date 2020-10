My Hero Academia: esiste un altro erede del potere di All for One?

All'inizio c'era All for One, il primo supervillain di My Hero Academia e che ancora negli ultimi volumi, dopo essere stato sconfitto da All Might e aver passato il suo potere a un erede, riesce a rendersi minaccioso per i protagonisti. La sua influenza è ancora viva e vegeta e potrebbe continuare a essere un nemico anche in futuro.

Per il momento, tutto il suo potere è stato trasferito a Tomura Shigaraki, colui che ha allevato per tanto tempo come erede. Grazie all'operazione del dottor Garaki, il villain dai capelli bianchi ha ottenuto un potere inimmaginabile e, seppur ancora incompleto a causa dell'operazione degli heroes, lo sta sfruttando contro Deku. Il protagonista di My Hero Academia però difficilmente perderà la battaglia e, a questo punto, che fine farà il quirk di All for One?

Così come il One for All avrà certamente degli eredi dopo Deku, anche l'All for One potrebbe ritornare in futuro in mano a un nuovo possessore. La persona a cui verrà trasferito però è, naturalmente, ancora ignota. Dopo la sconfitta di Tomura Shigaraki, All for One potrebbe riuscire a far passare di mano il suo potere in qualche modo, considerate le infinite possibilità di sviluppo del quirk.

Ma a chi darlo? Al momento non sembrano esserci molti candidati disponibili e, se Kohei Horikoshi decidesse di percorrere questa via, è possibile che arrivi un personaggio nuovo. Altrimenti, tra quelli presentati finora, i più indicati sono Gigantomachia e Dabi. Il primo mostro è già una minaccia ambulante e difficilmente bloccabile. Ottenendo l'All for One riuscirebbe a diventare una creatura davvero inarrestabile.

Dall'altra parte invece c'è Dabi, un personaggio misteriosissimo e che sarà sicuramente al centro degli archi futuri di My Hero Academia. Il ragazzo sembra essere collegato a Endeavor ma potrebbe esserci molto altro dietro, come un'organizzazione mondiale che finora non abbiamo conosciuto e che potrebbe riuscire a mettere le mani su All for One anche con la forza. Quindi anche con la fine di questo arco narrativo, il potere che ha portato alla rovina diverse generazioni potrebbe resistere e farsi strada nel futuro di My Hero Academia.