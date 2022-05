My Hero Academia: l'esplosivo team-up tra Mirko e Bakugo nello sketch di Yoshinori

Con ben due settimane di pausa, il team dietro My Hero Academia ha potuto ricaricare le pile per la tornata che porterà i lettori verso la battaglia finale. Tuttavia, per non lasciare soli gli appassionati dell’opera, Kohei Horikoshi e i suoi assistenti hanno sfornato diverse illustrazioni inedite.

Domenica 15 maggio 2022, su MangaPlus, My Hero Academia tornerà con il capitolo 352. In attesa di tornare a immergerci nella battaglia tra Shoto Todoroki e suo fratello maggiore Toya Todoroki, alias il Villain Dabi, l’assistente Yoshinori regala ai fan un artwork originale.

L’assistente di My Hero Academia ha già disegnato la coppia Bakugo x Kirishima, ma è recentemente tornato a condividere uno sketch di Kacchan. Questa volta, l’eroe esplosivo fa coppia con l’eroina coniglio Mirko. Il team-up tra l’aspirante eroe che frequenta lo Yuei e la Pro Heroine è appena abbozzato, e di Bakugo si vedono a malapena gli occhi “incattiviti”.

I due personaggi, al centro della copertina di My Hero Academia 349, sono al momento impegnati nella battaglia contro Tomura Shigaraki. Tra battute e provocazioni reciproche, Mirko e Bakugo hanno dato vita a una coppia amatissima dai fan, che vorrebbero vederli più spesso combattere insieme. Ma il loro lavoro di squadra, sarà abbastanza efficiente da fermare Shigaraki prima dell’intervento di Deku?