My Hero Academia: un'esplosiva e simpatica storia estiva in una tavola speciale

Mentre la maggior parte della community attende impaziente il seguito della quinta stagione di My Hero Academia, nell'anime dell'opera di Kohei Horikoshi, l'autore ha voluto sorprendere i lettori con una semplice ma divertente storia estiva, capace di alleggerire, almeno momentaneamente, i toni assunti dalla serie negli ultimi capitoli.

Dopo l'addestramento ricevuto dal Pro Hero numero 1, Endeavor, Deku, Bakugo e Shoto sono apparsi anche nel capitolo speciale, prequel della pellicola World Heroes Mission, che ha già sbaragliato ogni record del franchise nei primi giorni di proiezione in Giappone. Inoltre, il giovane ed esplosivo Katsuki è stato uno dei protagonisti della breve storia estiva pubblicata in concomitanza con dei capitoli precedenti.

Nella tavola in questione, disponibile nel post di @Atsushi101X in calce alla notizia, Bakugo, Chargebolt, Red Riot, Acid Girl e Uravity si sono riuniti con l'idea di lanciare dei fuochi d'artificio. Tra brevi battute riguardanti i capitoli speciali del passato, e dettagli che rendono la situazione più divertente, come la maglietta di Bakugo con la scritta bomb, vanno a confezionare un momento leggero, capace di distogliere per breve tempo l'attenzione dalla cupa atmosfera che ha caratterizzato gli ultimi risvolti narrativi nella serie regolare. Fateci sapere cosa ne pensate della breve storia con un commento.

Per concludere ricordiamo che nel capitolo 322 è stato rivelato il volto di Thirteen, e vi lasciamo alla data d'uscita e alle teorie riguardanti il capitolo 323.