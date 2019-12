My Hero Academia e l'espulsione di Aizawa, è stata tutta una farsa?

Dopo aver superato il test contro i robot giganti, Izuku Midoriya e gli altri giovani di My Hero Academia si sono visti assegnati alla 1-A, sezione diretta dal professor Shota Aizawa. Appena arrivati sono stati sottoposti a un test dove si rischiava già l'espulsione dall'istituto. Il professore avrebbe mantenuto la parola in caso di disastro?

Forse sì, è questa la risposta giunta dal capitolo 254 di My Hero Academia. Ma il professore l'avrebbe fatto con un obiettivo in mente e non semplicemente per distruggere le aspettative di uno studente. Nell'appuntamento settimanale con My Hero Academia di domenica sera abbiamo fatto la conoscenza di alcuni degli studenti della 2-A, la famigerata classe che fu completamente espulsa dal professor Aizawa nei primi giorni di lezione.

Come rivela Horikoshi tramite queste pagine, la realtà era ben diversa, però: Aizawa chiese al preside infatti di poter espellere realmente gli studenti, a patto però di farli reiscrivere seppur con note di demerito sul registro. Questo perché voleva far sperimentare agli studenti cosa significava "morire" e, a quanto pare, tutti i ragazzi sono maturati molto grazie a quell'esperienza.

Ora tocca però allo stesso professor Aizawa fare i conti col proprio passato, dato che il suo vecchio amico Shirakumo potrebbe vivere in Kurogiri, uno dei Nomu meglio riusciti di All for One.