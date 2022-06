My Hero Academia: un extra sfodera tutta la potenza del suono

L'autore di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, ha permesso a tutte le stelle del suo roster di brillare. Questa volta, è il turno di una studentessa che finora non era mai riuscita a dimostrare il suo vero valore in battaglia, ma solamente come rockstar al festival scolastico: il potere del suono fermerà All For One?

Nel corso del Final Arc dell'opera, Kyoka Jiro è stata scelta come supporto per il team-up tra Endeavor e Haws, i quali hanno il compito di fermare il malvagio Simbolo della Paura. Arrivata sul campo di battaglia cavalcando l'amico volante Tokoyami, la ragazza ha dato un contributo significativo che nessuno si sarebbe mai aspettato da parte sua.

All'inizio della battaglia, Jiro quasi vacilla contro l'imponente aura di paura che All For One emana. Accorgendosi di ciò, il villain reputa Jiro poco più che una pedina insignificante. Tuttavia, poco dopo dovrà ricredersi.

Quando il signore del male scatena la sua furia, la studentessa della 1-A viene mutilata. In seguito a quella grave ferita al lobo, Jiro trova la motivazione per salvare tutti i suoi compagni di classe. Con una poderosa mossa finale, l'Heartbeat Surround: Legato, Jiro racimola tutta la forza in suo possesso.

Inizialmente, l'impatto sonoro pare non causare alcun danno fisico ad All For One, che pare non essere nemmeno stordito, ma nel breve termine questa mossa si rivela fondamentale. I Quirk interiori di All For One sono stati scossi.