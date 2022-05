My Hero Academia, gli extra dal volume 34: nuovo assistente e poche novità

In calce alla notizia, dunque, potete dare un'occhiata ad alcune delle principali aggiunte del manga, come qualche schizzo ex-novo per i fan e a qualche correzione che si limitano per lo più a migliorare il contrasto del chiaro-scuro, le varie linee di contorno e qualche effetto nei dialoghi. Interessante, tuttavia, è la presenza di alcune pagine totalmente nere al posto degli extra , sintomo che Horikoshi non è riuscito ad aggiungere ulteriori elementi al 34° volume. Non sappiamo se ciò sia dovuto ad una stanchezza del sensei, ad una mancanza di tempo o ad altro ancora. L'autore sfrutta però la vetrina del tankobon per presentare il suo nuovo assistente, Rin Matsui , autore dello spin-off Black Milk .

339 has no changes. The extra is funny, the tattered cape comes from the cave Shiggy was hiding in. The suit AFO prepared it for him in advance. It's hilarious it doesn't last that much 🤭 pic.twitter.com/i3lc47zdHn — 💥Roo💥✨✨✨ (@Color_Division) May 5, 2022

In the previous volume, we didn't get a Character introduction page. This time it's back but with reused art, no special illustration. pic.twitter.com/HkepfrGmuN — 💥Roo💥✨✨✨ (@Color_Division) May 5, 2022

Since there aren't many changes take this trivia



Hori has a new assistant. You may know him as Rin Matsui (@/ELECTRO_RING), the artist of the one-shot Black Milk. Famously remembered for his Deku-inspired villain. Now they are working in BNHA. Well deserved, his art is great! 🎉 pic.twitter.com/0qWkmNqDkz — 💥Roo💥✨✨✨ (@Color_Division) May 5, 2022

Different patterns in the speech bubble. pic.twitter.com/Dwbfh7CU5a — 💥Roo💥✨✨✨ (@Color_Division) May 5, 2022

Volume vs Weekly Chapter



Lighter lineart on Shigaraki's hair. pic.twitter.com/J7mluhOLk4 — 💥Roo💥✨✨✨ (@Color_Division) May 5, 2022

First change:

They fixed the screentones on Shigaraki's hair.



Volume vs Weekly chapter. pic.twitter.com/xRhj8RZ3Fa — 💥Roo💥✨✨✨ (@Color_Division) May 5, 2022