My Hero Academia, la faida interna di Shoto: il destino è stato riscritto

In attesa di un confronto verbale finale tra tutti i componenti della famiglia Todoroki, la più grande sottotrama di My Hero Academia giunge al termine. Infine, Shoto ha prevalso, riuscendo laddove Endeavor ha fallito e ribellandosi al destino scritto da suo padre.

Si conclude il primo grande scontro della guerra finale tra Heroes e Villain. Dopo essere stato diviso dagli altri criminali, Dabi è stato sconfitto proprio da suo fratello minore. Il confronto tra i due fratelli, ai lettori non ha regalato solamente colpi stratosferici, ma anche tante emozioni.

Nel corso di questo miniarco narrativo, gli appassionati hanno vissuto il triste passato di Toya Todoroki, consumato dall'odio nei confronti di suo padre e dalle macchinazioni di All For One. Per sconfiggere questa astio vendicativo, Shoto si è aggrappato alle amicizie costruite all'interno dello Yuei, riscrivendo il destino che gli era stato imposto.

Per tutta la sua vita, Endeavor ha cercato di aggirare il problema insito nel calore generato dalle sue fiamme, insopportabile per il corpo umano, attraverso il ghiaccio. Il matrimonio combinato con Rei avrebbe dovuto risolvere questo problema e Shoto è stato dato alla luce appositamente per questo. Tuttavia, la nuova tecnica di Shoto apparsa in My Hero Academia 352, combina il suo lato freddo e il suo lato infuocato in un modo che nessuno avrebbe potuto prevedere.

Spinto dal credo del Plus Ultra, Shoto è riuscito a far coesistere il caldo e il freddo nel suo cuore, creando stabilità all'interno del corpo. Ciò, ha dato vita a un fuoco freddo e a una mossa finale ideata per chiudere la questione Todoroki.

L'opera di Kohei Horikoshi potrà anche essere oggetto di critiche da parte del fandom, ma il cerchio della storia di Shoto si è chiuso in maniera sorprendente.