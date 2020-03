My Hero Academia e Fairy Tail si incontrano con una stupenda fan art

Non capita spesso, nel mondo dei manga e degli anime, di assistere a crossover tra personaggi di serie differenti. A colmare questa lacuna ci pensa la fantasia dei fan, come possiamo vedere in questa illustrazione che fa incrociare My Hero Academia e Fairy Tail.

Sul famoso Reddit, un appassionato ha mostrato questa fan art che unisce i personaggi di Natsu e Bakugo, scambiandone il look. Bakugo, infatti, indossa gli abiti di Natsu e viceversa. I due personaggi, caratterialmente, non sono molto compatibili. Il protagonista di Fairy Tail, infatti, ha un carattere allegro e solare, sempre pronto allo scherzo. Bakugo, invece, è spesso irritato e preferisce agire da solo, quasi a considerare i compagni un impedimento che lo rallentano. Sono però accomunati dai loro poteri basati su attacchi che sfruttano le fiamme. Ok, quelle di Bakugo sono esplosioni, ma di fiamme comunque ce ne sono parecchie quando lotta.

Che ne pensate di questo crossover? E chi dei due ritenete un personaggio migliore? Fatecelo sapere nei commenti. Mentre la serie di Fairy Tail si è conclusa (anche se prosegue con spin off come questo dedicato alla avventure del gatto Happy) My Hero Academia sta raggiungendo il proprio climax con l'assalto degli Heroes ai Villain. Nel capitolo 266 di My Hero Academia abbiamo visto gli scontri intensificarsi.