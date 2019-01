My Hero Academia e Fairy Tail tra le uscite Star Comics di oggi

Andiamo a scoprire cosa ci propone Star Comics questa settimana come novità per quello che riguarda le uscite manga. Tra le serie principali che vedranno pubblicato un nuovo volume in fumetteria abbiamo anche My Hero Academia e Fairy Tail.

Questo mese di gennaio che va ad inaugurare il 2019 si apre con una serie di novità per quanto riguarda le uscite in fumetteria targate Star Comics. Vediamo di seguito quello che potremo trovare disponibile per l'acquisto da oggi venerdì 4 gennaio, con le descrizioni e il prezzo tratte direttamente dal sito della casa editrice:

Fairy Tail 60

Durante il sanguinoso scontro finale le condizioni di Natsu mutano e il mago del fuoco si ritrova a vagare tra le memorie perdute nelle profondità della propria anima... Nel frattempo, in seguito all’intervento di Larcade, la maggior parte dei maghi dalla parte di Fairy Tail si trova impossibilitata a combattere! Diversi legami fatali si intrecciano sul campo di battaglia, spingendo gli scontri in un vortice di angoscia e turbamento.

Autore: Hiro Mashima

Pagine: 192

Prezzo: € 4.30

My Hero Academia 17

Da quando si è imbattuto per caso in Eri, Midoriya è tormentato dal rimorso per non essere riuscito a far nulla per aiutarla. Riuscirà il nostro Hero a salvarla dalle grinfie del capo dello Shie Hassaikai?

Autore: Kohei Horikoshi

Pagine: 192

Prezzo: € 4.30

The Seven Deadly Sins 27

Nel bel mezzo delle ostilità della Guerra Santa, King e Diane vengono messi con le spalle al muro. Il momento della prova si avvicina: quale sarà la loro scelta?! Quando tutto sembra ormai risolto, i Seven Deadly Sins tornano finalmente a riunirsi ma il loro meritato riposo dura solo un istante. Il sentore della prossima battaglia è già nell’aria...

Autore: Nakaba Suzuki

Pagine: 208

Prezzo: € 4.30

Le bizzarre avventure di JoJo: Steel Ball Run 10

Uecapipo, in possesso di una temibile tecnica che impiega le sfere di ferro, sviluppata per la difesa in battaglia della famiglia reale, riesce a impedire la rotazione infinita e a mettere J.Lo e Johnny con le spalle al muro. Nella landa desolata e coperta di ghiaccio in cui si trovano a combattere la vita non esiste, e di conseguenza non può esistere neanche il rettangolo aureo basato sulla natura. Riuscirà J.Lo a invertire le sorti dello scontro in una situazione tanto svantaggiosa per un membro della famiglia Zeppeli come lui?

Autore: Hirohiko Araki

Pagine: 304

Prezzo: € 7.00

Queen's Quality 1 (Novità)

I membri della famiglia Horikita fanno un mestiere strano: sono “ripulitori” dell’animo, si occupano cioè di mondare dalle impurità il cuore delle persone. Fumi inizia ad aiutarli e si trasferisce a casa loro, dove viene apprezzata per le sue capacità. A un certo punto, però, in lei comincia a risvegliarsi una forza misteriosa che la rende una Regina, un essere in grado di esercitare un enorme potere sulla gente! Ecco a voi il primo volume di una storia che connette atmosfere fantasy e sentimento, penetrando fin nelle più oscure profondità dell’animo umano!

Autore: Kyousuke Motomi

Pagine: 180

Prezzo: € 4.50

Ranma 1/2 New Edition 15

Archiviata la spinosa questione del cane marino demoniaco e del costume da bagno da elogiare, Ranma e compagni dovranno destreggiarsi con una prova di coraggio nella grotta che spezza l’amore e con delle nuove, temibili tecniche di lotta... Il tutto condito da un incontro a dir poco inaspettato!

Autore: Rumiko Takahashi

Pagine: 352

Prezzo: € 7.00

Cosa ne pensate? Vi piace l'offerta Star Comics per gennaio 2019?