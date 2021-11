My Hero Academia, il fallimento di All For One: vincitore o vinto?

Quello che si è appena concluso, nonostante alcuni cliché, è stato uno degli archi narrativi più profondi, emozionanti e avvincenti dell'intera opera di Kohei Horikoshi. La saga di Star and Stripe ha inoltre messo in dubbio tutto ciò che abbiamo visto: chi è il vero vincitore dell'ultima manciata di capitoli di My Hero Academia?

Il manga di Horikoshi volge verso la prossima fase dell'Atto Finale, ma nel mentre occorre analizzare in maniera certosina quel che è accaduto ai due schieramenti. L'eroina venuta dagli Stati Uniti d'America per soccorrere il Giappone non c'è più: Star and Stripe si è sacrificata per un bene superiore. La sua scomparsa ha però portato a gravi conseguenze, come a una sempre più crescente paura e al rifiuto definitivo della comunità internazionale. La società degli eroi giapponese non riceverà più alcun aiuto esterno.

Se è vero che il vincitore della battaglia è stato Tomura Shigaraki, è altrettanto vero che questa può considerarsi solamente come una vittoria effimera. Lui e il suo maestro All For One sono riusciti a eliminare un grosso ostacolo, ma non sono riusciti nella loro missione, rubare il Quirk: New Order.

Inoltre, prima di morire, Star and Stripe è riuscita a ridurre Shigaraki a un brandello di carne e ossa. Per il pieno recupero del giovane Villain, occorre attendere almeno una settimana, stando ai dati suggeriti da All Might. Gli Heroes sono riusciti a racimolare altro tempo prezioso per riorganizzarsi al meglio prima della battaglia finale.

Quello che più ha sorpreso, però, è stato vedere un piano di All For One fallire miseramente. Colui che tutto prevede e che ha numerose alternative, questa volta è stato completamente sottomesso dalla volontà di Star and Stripe.

Convinto di averle rubato il Quirk, già pregustava gli usi che ne poteva fare. Solamente quando ha provato a usare il New Order si è reso conto del grave errore compiuto. L'ultima maledizione dell'eroina statunitense gli ha impedito di poter usufruire dell'Unicità per i suoi scopi e addirittura lo ha distrutto dall'interno. Inoltre, quando ha cercato di trasmettere il New Order a un altro criminale minore, ha nuovamente fallito.

All For One ha ridicolizzato Star and Stripe per la sua morte e ha affermato che il vincitore è colui che è ancora in vita, ma queste parole suonano più come una giustificazione al suo fallimento. Star and Stripe ha infatti fallito, ma ha concesso una grande possibilità al futuro. Nella visione dell'eroina, in futuro ci sarà un altro eroe che riuscirà ad abbattere i due villain.

E per voi, chi ha vinto? Vi lasciamo al tradimento di My Hero Academia 335 e all'ombra persistente di All Might in My Hero Academia 334.