My Hero Academia: la famiglia di Bakugo è ricca. Il post è virale!

My Hero Academia ha speso molto tempo nel world building, e l’impegno si vede. I fan conoscono alla perfezione il mondo in cui è ambientata la storia di Kohei Horikoshi. Dal sistema scolastico all’economia, il creatore ha pensato a tutto nei minimi dettagli.

Su Reddit, l’utente hoaxandtheshrine ha pubblicato un’immagine della casa di Bakugo, facendo notare che il ragazzo e la famiglia vivono in una casa molto bella, moderna e grande. Il padre di Bakugo lavora nell’industria del design, e la moglie sembra far parte di quel campo. La casa dei Katsuki ci fa pensare che la famiglia sia benestante.

Il post ha creato molta discussione e i fan di My Hero Academia hanno provato ad applicare lo stesso ragionamento anche alla casa di Midoriya. È stato proprio in quel momento che i fan hanno realizzato come è cresciuto il nostro amato protagonista. Inko vive in un appartamento molto economico, niente in confronto alla casa dove è cresciuto Bakugo.

Fare i conti in tasca ai nostri eroi è strano, ma sappiamo che i Pro Heroes vengono pagati bene se il loro grado è alto. Ochaco ha detto di voler usare il suo quirk per aiutare i suoi genitori a risolvere i loro problemi economici. Insieme a quella di Bakugo ci sono altre famiglie benestanti in My Hero Academia, ad esempio Ida, Todoroki e Yaoyorozu.

Mentre aspettiamo impazienti l'arrivo del nuovo capitolo di My Hero Academia, l'autore di My Hero Academia annuncia una novità in arrivo.