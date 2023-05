My Hero Academia: la famiglia Todoroki al completo celebra Mirko nello sketch di Noguchi

Di ritorno dopo una settimana di pausa, il manga di My Hero Academia proseguirà la narrazione dell'Atto Finale sviluppando le dinamiche della famiglia Todoroki. Proprio a loro è dedicato l'ultimo sketch dell'assistente di Kohei Horikoshi Noguchi, meglio conosciuto sul web con il nickname di @nstime23.

La storia della famiglia Todoroki è indirizzata verso la conclusione. Salvare Toya appare ormai praticamente impossibile, con Dabi definitivamente impazzito e deciso a uccidere suo padre bruciando a temperature che neppure il No. 1 Hero Endeavor ha mai raggiunto. Se il villain ancora è stato ancora carbonizzato dalle sue fiamme azzurre, il merito è da ricondursi al risveglio del Quirk avvenuto in My Hero Academia 387.

In Dabi si è attivato il Quirk del gelo appartenente al DNA degli Himura. Se solo ciò fosse avvenuto quando era un bambino, la tragedia dei Todoroki non sarebbe mai avvenuta. Il destino è stato beffardo nei confronti di Toya e dei Todoroki, ma uno sketch di uno degli assistenti di Kohei Horikoshi lo ricongiunge allegramente con la sua famiglia.

Approfittando della pausa Noguchi ha pubblicato un art di My Hero Academia dedicata a Bakugo, ma l'assistente non si è limitato a ciò. Con la storia che punta i riflettori sui Todoroki, sul suo Twitter @nstime23 ha pubblicato uno sketch che ricongiunge Dabi ai suoi familiari. Seduto al fianco di suo padre Enji e suo fratello Shoto, Dabi si gode un momento che in vita sua non ha mai avuto modo di vivere. Insieme anche alla sorella Fuyumi, alla mamma Rei e al fratello Natsuo, Dabi è finalmente spensierato. La famiglia Todoroki al gran completo si esibisce in un cosplay dell'eroina coniglio Mirko.