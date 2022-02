My Hero Academia, la famiglia Todoroki si riunisce in guerra

La battaglia decisiva sta per avere inizio. I due fronti sono l'uno davanti all'altro, pronti a scontrarsi. Tra le fila degli Heroes, troviamo Shoto ed Endeavor, i quali intendono mettere fine ai dilemmi familiari. Cosa sta accadendo ai Todoroki in My Hero Academia 344?

La triste, complessa storia della famiglia Todoroki, forse la miglior sotto trama dell'opera di Kohei Horikoshi, sta per trovare una degna conclusione nell'Atto Finale di My Hero Academia. Endeavor e Shoto stanno per mettere una pietra sul passato.

Dopo un salto all'indietro che spiega nel dettaglio i recenti avvenimenti, in My Hero Academia 344 comincia la guerra, uno scontro che porta il nome dei Todoroki. Da una parte infatti, ci sono papà Enji e l'ultimogenito Shoto, mentre dall'altra troviamo il primogenito Toya Todoroki, ritenuto scomparso fino a non molto tempo fa.

Quando gli Heroes compaiono alle spalle di Deku e Aoyama, Dabi freme alla vista di Endeavor. Ignorando le parole di Shigaraki, immediatamente si getta alla volta di suo padre, il principale imputato della sua trasformazione in un pazzoide criminale. A questo confronto, si aggiunge anche Shoto, riconosciuto dal fratello maggiore come colui chel'ha scalzato dalle preferenze paterne.

Riusciranno Endeavor e Shoto a salvare Toya, oppure saranno costretti a uccidere Dabi? Vi è un ulteriore ipotesi, riconosciuta dalla community. In My Hero Academia Dabi ha cominciato un percorso di autodistruzione, che potrebbe portarlo verso la combustione spontanea.