My Hero Academia: la famosa Asuka ha omaggiato la serie dopo l'evento WrestleMania

Con molti personaggi a dir poco iconici, sia per i loro atteggiamenti, che per design stravaganti e appariscenti, la serie di My Hero Academia ha ricevuto nel corso dei sei anni di pubblicazione molti omaggi da diverse star del cinema, della musica, e di recente anche la wrestler Asuka ha voluto mostrare la sua passione per la storia di Midoriya.

Di recente si è tenuto l'evento WrestleMania, il più importante per quanto riguarda la WWE, e nonostante il risultato ottenuto nella competizione, la famosa wrestler giapponese Kanako Urai, conosciuta con il ring name Asuka, ha voluto celebrare questa occasione molto speciale condividendo su Twitter il post che trovate in calce.

Era il primo evento dopo mesi ad avere un vero pubblico sugli spalti, e per quanto Asuka non sia riuscita a rimanere in gara più tempo per ottenere il titolo di Campionessa di Raw, ha voluto ringraziare i suoi fan sostituendosi al grande All Might in una delle clip più divertenti usate dalla community di My Hero Academia.

La scena a cui ci riferiamo è naturalmente quella del piccolo Midoriya che sogna di diventare un eroe vedendo le spettacolari azioni di All Might. Cosa ne pensate di questo simpatico omaggio alla serie? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che nell'episodio 5x03 è stata cancellata una scena del manga, e vi lasciamo alle prime immagini dello scontro tra le classi 1-A e 1-B.