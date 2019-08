My Hero Academia: un famoso doppiatore di JoJo si aggiunge al cast della quarta stagione

Mentre i giorni scorrono la quarta stagione di My Hero Academia si avvicina sempre di più, e con lei anche le novità che la riguardano. Grazie ad un insider molto attendibile all'interno dell'industria veniamo a sapere che una voce storica di JoJo sarà presente nella nuova iterazione di Studio Bones.

L'insider in questione non è altri che YonkouProductions, una garanzia per quanto riguarda le anticipazioni sulle serie più blasonate. Questi ha pubblicato su Twitter un'immagine presa direttamente dalla rivista di Weekly Shonen Jump uscita questa settimana, che annuncia la novità di cui sopra.

Oltre a svelare il character design di un nuovo personaggio della quarta stagione, Fatgum, una didascalia aggiunge che verrà doppiato da una voce piuttosto conosciuta nella serie animata di JoJo: Kazuyuki Okitsu, che in Phantom Blood ha interpretato Jonathan Joestar.

Il doppiatore è noto per aver lavorato anche su anime come Cells At Works!, Batman: The Brave and The Bold, Fire Force, Black Butler e Food Wars. Un curriculum davvero di tutto rispetto, e c'è curiosità nel vedere come Okitsu adatterà il proprio timbro ad un personaggio come Fatgum, che presenta delle caratteristiche diametralmente opposte ai soggetti interpretati precedentemente.

Le aspettative per questa stagione sono alte, e vari doppiatori dell'anime hanno rivelato le proprie sensazioni in merito alla nuova saga che partirà ad Ottobre. C'è chi ha espresso qualche desiderio nei confronti di un determinato personaggio e chi si è pronunciato parlando del grado di divertimento che la fase di doppiaggio sta regalando per questa quarta iterazione.

Il doppiatore di Mirio, poi, ha fatto delle considerazioni interessanti riguardo alle caratteristiche dell'eroe a confronto con quelle di Capitan America.