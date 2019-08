My Hero Academia, un fan ha analizzato i quirk dei compagni di Deku della scuola media!

Probabilmente, ce la ricordiamo tutti la prima puntata di My Hero Academia, con la presentazione del nostro piccolo eroe alle prese con una società che fatica a trattare al proprio pari coloro che sono nati senza un quirk. La crescita di Deku è passata anche nella scuola media, dove abbiamo avuto modo di scoprire i poteri dei suoi vecchi compagni.

Con la quarta stagione dell'anime ormai alle porte, è lecito fare un piccolo passo indietro con il seguito della trama che continua ad andare avanti senza sosta. La vita di Modoriya, dopotutto, non è stata semplicissima, in mezzo a tanti ragazzi accomunati dal proprio quirk. Nonostante questo, il suo sogno di diventare un Heroes non è mai venuto meno, permettendo ad All Might di considerare le sue qualità e ad affidargli successivamente il One for All.

Ma fermiamoci adesso un attimo a guardare alcuni poteri dei suoi compagni delle medie, apparsi solo per una breve sequenza all'interno dell'adattamento animato. Questo perché alcune abilità, che potete vedere in calce alla notizia, sembrano essere anche piuttosto interessanti, segno che magari potremmo ricevere un loro coinvolgimento più in là nella storia. A partire da uno studente che ha la capacità di rendere il suo corpo fatto di roccia a un'altra in grado di infuocarsi, passando per alcuni ragazzi in grado di allungare alcune parti del proprio corpo. Una grande varietà che corrisponde a moltissime caratteristiche per diventare Heroes potenti, ma anche personaggi importanti in un futuro in cui anche le prime posizioni sembrano essere ormai in bilico ed estremamente in difficoltà.

Vi ricordiamo, infine, che la stagione 4 di My Hero Academia debutterà a ottobre, probabilmente anche sottotitolata in italiano seppur la conferma non sia al momento ancora arrivata. E voi, invece, cosa ne pensate di questa grande varietà di poteri nella vecchia scuola di Izuku Midoriya? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!