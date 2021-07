My Hero Academia: un fan anima una battaglia sensazionale futura di Deku

L'anime di My Hero Academia è arrivato alla quinta stagione. Con oltre 100 episodi prodotti, sono state animate tante scene che hanno fatto emozionare gli spettatori. Con la preparazione della League of Villain che impegnerà la seconda parte di stagione ce ne saranno ancora tante da vedere. Ma non tutte finiranno per essere mostrate quest'anno.

Inevitabilmente, questa stagione non mostrerà la lunga lotta tra villain ed eroi, un arco narrativo corposo e lungo che sarà sicuramente al centro della sesta stagione di My Hero Academia. Ci vorrà almeno un anno prima di assistere a quegli eventi in versione animata, ma c'è chi si è adoperato per portarla, in qualche modo, in largo anticipo su Youtube.

MADIRON Animation ha presentato sul suo canale un video spoiler di My Hero Academia per chi segue soltanto la versione animata. Come sapete, c'è stata una fase della guerra tra eroi e villain dove Midoriya ha affrontato Shigaraki, col protagonista che si è dato da fare con scene tecnicamente ottime. Tutte queste azioni sono state riprese dal fan che ha mostrato la sua animazione dello scontro. Anche se in bianco e nero e soltanto con personaggi abbozzati, il dinamismo e le inquadrature ricordano alcune scene prodotte da BONES per l'anime.

Intanto l'anime di My Hero Academia è arrivato oltre metà stagione e si sta concentrando sull'arco di Endeavor.