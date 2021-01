My Hero Academia: i fan sono in ansia per la vita di due giovani eroi

La guerra tra Pro Heroes e Fronte di liberazione del sovrannaturale ha portato a risultati a dir poco disastrosi. Entrambe le fazioni hanno subito gravi perdite, ma a preoccupare la community di My Hero Academia sono le condizioni di due giovani studenti del Liceo Yuei.

Mentre la società degli eroi si sta leccando le ferite, i villain guidati da Tomura Shigaraki sembrano già pronti a ripartire all'attacco. A quanto pare, i criminali sono pronti a scendere nelle profondità dell'inferno in My Hero Academia 297. Tuttavia, prima di addentrarci nel nuovo arco narrativo, scopriamo le condizioni di due giovani promesse del mondo degli eroi.

La vittoria del violentissimo combattimento contro i villain è stata agrodolce per gli eroi. Numerosi Pro Heroes sono caduti in battaglia o sono stati feriti gravemente. Inoltre, le vittime civili e i danni riportati dalle città sono stati ingenti. A destare allarme sono però le condizioni di Bakugo e Tamaki, dei quali non si sa più nulla da diverso tempo.



Questa situazione ha portato una fetta della community a pensare al peggio. Riversandosi preoccupati sui social media, i fan si stanno augurando che ai due giovani eroi non sia toccato realmente questo triste destino. Tuttavia, una loro dipartita pare poco probabile ed è lecito credere che si stiano semplicemente riprendendo dalle ferite subite. Anche voi siete preoccupati per Bakugo e Tamaki? Scopriamo i segni zodiacali dei protagonisti di My Hero Academia.