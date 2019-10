My Hero Academia: i fan hanno apprezzato lo scontro tra Midoriya e Nighteye?

Il tratto distintivo di Midoriya , sfoggiato anche questa volta in una situazione molto difficile da gestire emotivamente - punzecchiato dall'ex assistente di All Might di non essere all'altezza del suo ruolo, di non aver meritato di essere scelto come erede al posto di Mirio.

Abbiamo raccolto alcuni post di Twitter e, come potete leggere in calce all'articolo, il riscontro è stato piuttosto positivo . Il confronto tra Deku e Nighteye è stato molto apprezzato, dandoci opportunità di rivedere all'opera le movenze del One for All e soprattutto la caparbietà del protagonista nel centrare i suoi obiettivi.

La quarta stagione di My Hero Academia arriva al terzo episodio, in cui facciamo la conoscenza di un nuovo personaggio, Sir Nighteye. Quest'ultimo mette alla prova Midoriya per attestare la preparazione del ragazzo in vista del tirocinio. Quali sono state le reazioni dei fan?

Dah! Cannot wait for next weeks #myheroacademia why does this show give me the feels so much! And Todoroki and Bakugo cracking me the F up at the end 😂 Their banter kills me ! pic.twitter.com/Vi3pOf4EqD — Jacki Jing (@JackiJing) October 26, 2019

Ooooh, that post credits scene! Now I'm going to spend the next week worried. #MyHeroAcademia — Christine/Christa (@ShockZ314) October 26, 2019

HOLY MOLY IM SOO HYPED FOR THIS SEASON OF #MyHeroAcademia MY DUDE OVERHAUL LOOKS SOO CLEAN!! #Anime #Manga pic.twitter.com/1tKzMJL2Ch — John Oghomi (@JohnOghomi) October 26, 2019

This weeks episode of My Hero Academia was nothing short of amazing! It was great seeing Deku trying so hard to accomplish a goal that he was told was not possible, I even teared up at one bit. pic.twitter.com/ah52JMAp31 — Spencer Brownrigg (@spencerbriwnri1) October 26, 2019

Dude Episode 3 of MHA Season 4 is good, but i am SO EXCITED for the next episode. That preview.. HYPE #MyHeroAcademia — Budget Rakan 🎃🦇 (@Yasimear) October 26, 2019

This weeks episode of @MHAOfficial was stellar. That shows musical themes never cease to amaze me. — Charles Ritter (@Buzzman23) October 26, 2019