My Hero Academia: una fan art realistica immagina Kirishima in versione femminile

Quando si parla di mascolinità e spirito cavalleresco non si può che citare Kirishima, il carismatico studente del Liceo U.A. in My Hero Academia. Un fan però, a questo proposito, si è posto un'interessante domanda: sarebbe possibile reinventare in chiave femminile il design del più virile degli aspiranti eroi, senza stravolgerne completamente il personaggio?

L'utente Reddit Nightbear-shio dal canto suo pare esserci riuscito, vista l'accoglienza che la sua fan art ha ricevuto da parte di tutti gli appassionati dell'anime. In calce potete dare un'occhiata all'artwork genderbent di Eijiro Kirishima, in cui il personaggio viene immaginato in versione femminile. Come potete vedere, al di fuori di un'espressione decisamente più graziosa, le due parti sono incredibilmente somiglianti.

Kirishima è stato il protagonista dell'episodio 9 di My Hero Academia, in cui è riuscito a resistere alla carica di due membri della Shie Hassaikai grazie all'aiuto del suo maestro Fat Gum. Fino ad ora l'aspirante eroe è stato l'unico personaggio della serie a ricevere due puntate dedicate, escludendo ovviamente Izuku Midoriya.

