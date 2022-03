My Hero Academia: un fan celebra 10000 iscritti con uno speciale sketch di Deku

L’evoluzione del personaggio di Izuku Midoriya nella serie My Hero Academia è stata a dir poco incredibile. Da un timido ragazzo, impacciato e senza capacità peculiari, Deku è diventato un grande Hero, grazie agli insegnamenti di mentori capaci, quali All Might, Gran Torino e Aizawa, e ha raggiunto grandi traguardi affrontando pericolose minacce.

Mentre prosegue questa crescita negli ultimi capitoli del manga di Kohei Horikoshi, e in attesa di scoprire come se la caverà il protagonista nella battaglia finale contro Shigaraki e gli altri Villain, un appassionato della serie, l’artista Nagatomo, ha voluto celebrare un suo traguardo personale realizzando un fantastico sketch dedicato proprio a Deku, diventato la sua immagine d’intestazione su Twitter.

Il disegno in questione, presente nel post in calce, ritrae Deku pronto a sferrare un attacco mentre sorride, probabilmente sicuro di portare a casa la vittoria. Sul braccio destro si nota la scritta “10000 follower”, l’obiettivo festeggiato dal fan, il quale ha promesso altre numerose illustrazioni dedicate alla serie. Fateci sapere come di consueto cosa ne pensate di questo omaggio nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere ricordiamo che alcuni Heroes stanno conquistando la scena, e vi lasciamo agli spoiler del capitolo 347 di My Hero Academia.