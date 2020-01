My Hero Academia: un fan celebra l'eroismo di Lemillion con uno splendido tatuaggio

I personaggi ideati da Kohei Horikoshi sono entrati fin da subito nei cuori dei loro fan: tra cosplay, fan art e molto altro infatti, non è raro imbattersi in curiosi omaggi dedicati agli eroi di My Hero Academia. Quello che abbiamo deciso di mostrarvi oggi però è davvero particolare, visto che rimarrà per sempre con il suo ideatore.

Come potete vedere in calce infatti, l'utente Reddit Scipion ha deciso di condividere sul social il suo personalissimo omaggio a Lemillion, numero uno dei Big Three e promettente eroe di Boku no Hero. Il tatuaggio in bianco e nero mostra Mirio Togata in una delle sue classiche pose, con indosso il suo completo da eroe. Il post conta attualmente la bellezza di 10000 upvote.

Il costume di Lemillion riflette enormemente la sua personalità. Nel corso dell'episodio 4 di My Hero Academia infatti, il ragazzo rivelò a Deku che le origini del suo nome e del suo costume derivano dalla volontà di salvare almeno un milione di persone. Il suo coraggio ed il suo ottimismo portarono inizialmente Sir Nighteye a credere che il ragazzo potesse succedere a All Might, ruolo che venne affidato a sorpresa a Izuku Midoriya.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il tattoo? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla preview dell'episodio 14 di My Hero Academia, in programma su VVVVID il prossimo 18 gennaio.