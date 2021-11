My Hero Academia, i fan si chiedono: perché quel personaggio è dovuto morire così presto?

Anche se My Hero Academia è iniziato in maniera abbastanza soft, non c'è voluto molto tempo ad Izuku per sperimentare il significato della parola perdita che è presente inesorabilmente nella vita di un eroe.

Il manga ha attraversato un sacco di morti negli ultimi due anni, e ora, i fan vogliono sapere perché un'eroina è dovuta morire così violentemente.

I fan che seguono il manga sapranno esattamente di quale morte stiamo parlando. Gli ultimi due archi narrativi della storia sono stati pieni di vittime da Midnight a Crust e oltre. Tuttavia, il recente debutto (avvenuto prima di quanto immaginiamo in My Hero Academia) e scomparsa di Star and Stripe ha lasciato i fan di My Hero Academia a bocca aperta.

Star and Stripe ha debuttato nel manga come primo eroe straniero e number one hero degli Stati Uniti. Le aspettative su di lei erano altissime, e il manga non ha deluso. L'eroe professionista ha una potenza quasi pari a quella di All Might e la tenacia necessaria per affrontare gli stessi nemici.

La sua morte è stata persino usata per porre quello che sembra un enorme freno ad All For One, un po' come quello che rappresenta la ferita di All Might. Tuttavia, i fan non sono convinti che l'eroina dovesse morire.

A differenza della morte di Midnight, non c'è alcun guadagno emotivo nella morte di Star and Stripe. La sua scomparsa è certamente tragica, ma il sacrificio del suo quirk sarebbe stato sufficiente, come lo è stato per Mirio.

Dopo tutto, il New Order sembra stia facendo a pezzi i quirk che All For One ha rubato. Star and Stripe avrebbe potuto continuare a vivere una vita tranquilla in pensione insieme al mentore All Might, e i fan di My Hero Academia avevano sperato proprio questo, dato lo spirito focoso del personaggio.

Dovremo aspettare il capitolo 334 di My Hero Academia in uscita la prossima settimana per vedere come la situazione si evolve. Nel frattempo vi ricordiamo che potete leggere il manga di My Hero Academia su Manga Plus.