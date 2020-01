My Hero Academia: un fan si cimenta nel disturbante cosplay di un Nomu

La principale organizzazione criminale di My Hero Academia, la League of Villain, fin dall'inizio della serie ha potuto muovere contro gli eroi delle pedine particolari, i Nomu, degli esseri artificiali dotati di una straordinaria forza fisica.

Un fan dell'opera di Horikoshi si è cimentato nel cosplay di questi inquietanti esperimenti genetici, e il risultato è decisamente disturbante, come potete facilmente immaginare. L'utente di Instagram, HeesoBreezey, ha condiviso la sua personale interpretazione del primo Nomu introdotto nell'opera, in occasione del memorabile scontro con All Might - il quale si era ridotto in fin di vita per sconfiggerlo.

Senza sfociare nel campo degli spoiler, i Nomu rappresentato una risorsa imprescindibile per l'esercito di Shigaraki, e nell'attuale arco narrativo del manga sono stati rivelati dei dettagli fondamentali riguardo alla loro origine. Dietro alla loro creazione si nasconde una figura che finora non ha rubato più di tanto la scena, si è mossa da dietro le quinte sbizzarrendosi con le sue terribili invenzioni,

Nella serie animata, invece, sono stati momentaneamente messi da parte per lasciare spazio alla spietatezza di Overhaul, un antagonista dotato di un Quirk micidiale e un'arguzia tale da mettere in difficoltà tutti gli eroi che finora hanno provato a scalfirlo. Ora è il turno di Deku, che dopo un breve scambio di colpi con il villain dovrà dare il 100 percento per assicurarsi la vittoria. A questo proposito, la preview del prossimo episodio di My Hero Academia preannuncia un nuovo potere per il pupillo di All Might.

Nella scorsa puntata di My Hero Academia, è stato rivelata la ragione per cui Nighteye teme l'utilizzo del suo Quirk.