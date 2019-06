My Hero Academia, un fan ha creato un cosplay di Hawks

My Hero Academia sta introducendo gradualmente sempre più novità nel nuovo arco narrativo e l'ultima riguarda il nuovo Pro Hero, ossia Hawks, che sembra possa andare a ricoprire un ruolo cruciale nel futuro della serie. I fan si sono già lasciati ammaliare dal suo design e ora qualcuno ha deciso di portarlo in vita.

Se pensate che le enormi ali possano essere state un problema per gli animatori, pensate quanto difficile possa esser stato per un fan, che ha deciso di creare un cosplay uguale all'originale. Il ragazzo ha realizzato il costume appositamente per il MomoCon e ha confermato che le ali sono anche munite di un supporto meccanico, che permette loro di andare su e giù, proprio come se fossero vere e attaccate al corpo di un volatile.



La quarta stagione di My Hero Academia è stata ufficialmente schedulata per il prossimo ottobre e sebbene sia una delle serie più attese dell'anno, non ci sono ancora notizie sulla possibile partecipazione di Hawks, che per ora resta ancorato esclusivamente alla produzione del manga, creato da Kohei Horikoshi. Ricordiamo che My Hero Academia viene pubblicato su Shonen Jump dal luglio del 2014 e segue le vicende di Izuku Midoriya, che vive in un mondo nel quale tutti hanno dei poteri, ma il protagonista è l'unico nato senza, pur sognando di poter diventare un giorno un supereroe. In Giappone la pubblicazione è arrivata al capitolo 230.