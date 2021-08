My Hero Academia: Fan in delirio dopo l'annuncio del regista del live action

Nelle scorse ore è stato indicato chi si occuperà di dirigere la versione live action di My Hero Academia, gli appassionati hanno quindi condiviso sui principali siti social la loro reazione a questa notizia.

My Hero Academia è uno dei manga e degli anime più di successo degli ultimi anni, come si può notare dal grande numero di fan dell'opera scritta e disegnata da Kohei Horikoshi. Per questo lo studio di Hollywood Legendary Pictures ha deciso di produrre una versione in live action delle avventure di Deku e degli altri supereroi del Liceo Yuei. Inoltre ieri è stato annunciato che Shinsuke Sato si occuperà di dirigere il film, regista che è famoso per i suoi lavori come "Alice in Borderland", "Bleach" e "Kingdom".

Come potete notare, Shinsuke Sato ha già diretto diverse trasposizioni live action, questa notizia sembra quindi aver convinto gli appassionati di My Hero Academia, come potete leggere nei numerosi tweet presenti in calce alla notizia. Per ora non conosciamo ancora i nomi degli attori che interpreteranno gli originali personaggi presenti nelle pagine del manga di Kohei Horikoshi, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi scopriremo altri dettagli della versione live action.

Nel frattempo è stata pubblicata una storia speciale di My Hero Academia, come prequel delle vicende del nuovo film dedicato alla saga.