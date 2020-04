My Hero Academia: i fan in delirio per Dabi nell'ultimo capitolo

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia stanno letteralmente facendo esaltare i fan per i continui colpi di scena e le scene d'azione adrenaliniche. Uno dei cattivi più amati, Dabi, si mette in mostra nel capitolo 266.

L'enigmatico personaggio sta solleticando le fantasie dei fan già da molto tempo. Alcune teorie vorrebbero il personaggio di Dabi collegato ad Endeavor, ed essere fratello di Shoto Todoroki. L'età potrebbe coincidere, come anche il potere Quirk particolare del personaggio, che emette appunto fiamme di colore azzurro dal suo corpo. Come se non bastesse, mentre infuria lo scontro con Hawk, Dabi lo mette a conoscenza del fatto di sapere il suo nome, ossia Takami Keigo. L'eroe alato rimane chiaramente basito da questa rivelazione e si chiede chi possa in realtà essere l'avversario. Lo socntro, inoltre, sta entusiasmando i fan che hanno mostrato subito il loro apprezzamento con reaction sui profili social.

Appare dunque molto chiaro che Dani ha parecchio ancora da rivelare. Speriamo che nei prossimi capitoli ci possa essere un flashback chiarificatore (sarà molto probabile che accada già nel capitolo 267). Nel frattempo, Twice perde la vita proprio a causa di Hawk suo ex amico. Il villain trova una morte molto toccante tra le braccia della sua amica Toga. Cosa ne pensate del passato di Dabi? Vi siete fatti delle teorie a riguardo? Fatecele sapere nei commenti.