My Hero Academia: un fan ha disegnato un paio di scarpe ispirate a Midoriya

Le grandi case di moda, in particolare quelle di abbigliamento sportivo, hanno ormai compreso come accostare i loro prodotti a titoli anime forti sia una mossa buona e giusta. Questo particolare trend non sembra aver ancora subito battute d'arresto (anzi), e ora, un fan di My Hero Academia ha immaginato un paio di scarpe ispirate a Midoriya.

Come potete vedere nel post in calce alla notizia, un fan di My Hero Academia ha immaginato e disegnato un paio di scarpe firmate ASICS US ispirate al costume da eroe di Izuku Midoriya. I colori di quella che ci auguriamo diventi un prodotto ufficiale della casa di abbigliamento sportivo, sono i medesimi del costume di Deku, e il modello scelto non poteva essere più indovinato.

L'utente Reddit che ha creato questa scarpa, conosciuto come TheLJWay, ha postato la sua idea sul noto social media, riscuotendo un più che discreto consenso. Tuttavia, il modello è solo parto della mente di un fan, e la ASICS US non ha, per ora, nessuna scarpa che si abbini a questo schema di colori - senza contare che l'azienda non ha mai avuto legami ufficiali pregressi con il brand di My Hero Academia.

La speranza che la ASICS US noti questo interessante modello di sneakers è tuttavia più che lecita per i fan della serie. Dato il crescente trend e la sempre più elevata fama di My Hero Academia, non sorprenderebbe che l'azienda presa in causa decidesse di investire su questo modello o trarne ispirazione per una linea limitata.

Staremo a vedere; per ora, il modello realizzato dal fan è un ottimo modo per render omaggio a My Hero Academia.