My Hero Academia: i fan entusiasti dopo i primi spoiler, il capitolo 306 diventa trend

Si è da poco concluso uno degli archi narrativi più importanti, devastanti e longevi del manga My Hero Academia, quello dedicato alla guerra diretta tra la Hero Society e l'Unione dei Villain, che ha portato a diverse vittime e feriti per entrambe le fazioni. Per questo, e anche grazie ai primi spoiler, il capitolo 306 è trend sui social.

Le ultime pagine pubblicate ci hanno portato nella mente di Izuku Midoriya, che sta discutendo con i precedenti possessori dell'One For All per comprendere il suo ruolo come vero, e probabilmente ultimo, erede di un Quirk così potente, ed è stato confermato che a partire dal prossimo capitolo, dal titolo "Apertura del capitolo finale", inizierà la che ci porterà alla conclusione dell'avventura di Deku e compagni, e dell'intera opera di Kohei Horikoshi.

In attesa del ritorno dell'anime con la quinta stagione, che riprenderà dall'arco narrativo dedicato all'allenamento tra gli studenti della Classe 1-A e quelli della Classe 1-B, nel corso del quale probabilmente verranno rivelati importanti dettagli sul passato di Shigaraki, gli appassionati sono talmente entusiasti dei prossimi sviluppi nel manga che hanno fatto diventare trend il capitolo 306 sui social.

Ricordiamo che Deku è stato messo alla prova dai suoi predecessori, e vi lasciamo alla verità dietro il One For All.