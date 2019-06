My Hero Academia: i fan sono esaltati per l'arrivo dei Big Three

Sul finire della stagione 3, My Hero Academia ci ha presentato tre nuovi personaggi che saranno particolarmente importanti in futuro. Il trio è stato presentato con il nome di Big Three e non sono altri che i tre studenti più forti del liceo UA. Mirio Togata, Tamaki Amajiki e Nejire Hado saranno protagonisti nella stagione quattro.

Pochi giorni fa, la rivista Weekly Shonen Jump ha rivelato nuovi character design per la stagione 4 di My Hero Academia, incentrati proprio sui tre ragazzi. Solo che, a differenza delle scene mostrate nelle ultime fasi della terza stagione, i tre indossano i loro costumi da hero. I fan che seguono solo la storia dell'anime hanno potuto quindi ammirare per la prima volta Lemillion, Suneater e Nejire-chan.

Ciò naturalmente ha scatenato molti commenti e reazioni in rete, a partire da Twitter e Reddit. I personaggi infatti sono molto amati e, complice anche l'attesa ancora necessaria prima di poter vedere sugli schermi My Hero Academia stagione 4, gli appassionati della serie si sono lanciati su queste succulente novità per far sapere che non vedono l'ora di vederli animati. Alcune delle reazioni, che potete vedere in calce, si concentrano su tutti e tre i ragazzi della UA, mentre altre sono focalizzate su un unico hero, come Nejire-chan. Quale dei nuovi ragazzi di My Hero Academia è il vostro preferito?