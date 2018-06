My Hero Academia: i fan hanno adorato il combattimento fra All Might e All for One

I fan sono letteralmente esplosi di gioia nel vedere la mitica battaglia fra All Might e All For One, ultimo evento dell'episodio 10 di My Hero Academia, intitolato "Il simbolo della pace". Infatti sono apparsi diversi post su Twitter a riguardo, che vi proponiamo.

Per salvare Bakugo, All Might lancia tutto ciò che aveva contro il potente All for One, dato che il cattivo sembrava essere in grado di spazzare via molti attacchi con nonchalance. La stessa lotta è stata animata da numerosi scontri drammatici, e All Might non aveva mai dimostrato il suo potere in maniera così eccelsa.

L'elemento più sorprendente è stato All For One, in quanto i fan hanno appena visto quanta forza si nascondeva nel cattivo. Ma entrambi condividono una storia e, alla fine della puntata, questa storia sarà esplorata ancora prima che un vincitore emerga dalla lotta.

Ricordiamo che l'episodio è stato seguito da un'anteprima estesa, che ha mostrato molti dettagli della puntata.

Nei brevi flashback dell'anteprima, vediamo il più grande dei cattivi che afferra una persona mentre All Might piange la morte di qualcuno. Poi vediamo un giovane All Might che parla con una ragazza che è stata vista solo in precedenza nei titoli di testa della serie. In questa sequenza di titoli di apertura, questa donna sembra consegnare qualcosa di eccezionale all'acclamato eroe.

