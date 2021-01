My Hero Academia: un fan immagina il costume da eroe professionista di Hagakure

Alcuni eroi di My Hero Academia hanno bisogno di particolari costumi sviluppati dalla sezione Support per poter usare in maniera efficace i propri Quirk. Un esempio perfetto è la Permeazione di Mirio Togata o la Distruzione Esplosiva di Bakugo. Ma anche Toru Hagakure avrebbe bisogno di un item del genere.

Sebbene non abbia quasi mai avuto spazio durante l'opera di Horikoshi, Hagakure ha lavorato duramente per sfruttare al meglio il suo Quirk per stordire i nemici riflettendo la luce della sua invisibilità. Oltre a ciò, ovviamente l'aspirante eroina può utilizzare il suo potere in missioni furtive. Ciò basterà per renderla una Pro Hero?

L'utente Reddit Abwhorentitu ha provato a ideare un rivoluzionario costume da eroina per Hagakure, che indossandolo riuscirebbe a sfruttare il suo Quirk in modi innovativi. Oltre che illustrare il costume, l'artista ne ha anche illustrato le meravigliose funzionalità.

Il costume, di colore rosaceo, è realizzato con materiali compositi ultra silenziosi, così da garantire la massima furtività. Toccando una qualsiasi zona dell'abito, anche esso diverrebbe invisibile, proprio come l'eroina. Il costume è abbastanza scollato, così che le parti del corpo in vista possano riflettere la luce e stordire i nemici. Infine, gli stivali sono costruiti in maniera tale da distribuire il peso in maniera uniforme. Secondo voi quale altro personaggio avrebbe bisogno di uno speciale costume da eroe? Scopriamo cinque segreti sul Quirk di Mt. Lady di My Hero Academia. Midoriya sarebbe potuto diventare un eroe di My Hero Academia anche senza One For All.