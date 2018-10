My Hero Academia: un fan immagina il costume da Pro Hero di Uravity

Una delle caratteristiche di My Hero Academia è la possibilità di veder crescere i protagonisti della serie nel loro percorso da semplici possessori di Quirk a veri e propri Pro Hero. Un fan ha provato ad immaginare come una delle eroine più amate potrebbe apparire, una volta completata la sua evoluzione, con il suo costume definitivo.

La capacità di empatizzare con i giovani protagonisti della serie animata My Hero Academia, tratta dal manga di successo scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, dipende molto anche dal riuscire a immaginare e poi a seguire la loro crescita da giovani, e sostanzialmente inermi, ragazzi dotati di stravaganti poteri, a riconosciuti Pro Heores. Provare a figurarsi come potranno apparire una volta raggiunto il livello di personaggi come All Might è un esercizio affascinante. Un utente di Reddit ha provato ad immaginare come diventerà una delle studentesse più amate dalla community, Ochaco Uraraka.

L'eroina in erba ha la capacità di manipolare la gravità a suo piacimento, e da qui deriva anche il suo pseudonimo all'interno del mondo dei supereroi, Uravity. Grazie a Onughost, che ha postato il suo disegno su Reddit, possiamo fantasticare sull'aspetto del suo costume definitivo. Ovviamente la ragazza appare più grande, dato che mancano ancora degli anni al suo diploma all'accademia, con i capelli leggermente più lunghi di quelli odierni. Il costume sembra essere stato migliorato in ogni sua parte, anche se rimane sulla falsariga di quello indossato dalla giovane nell'anime.

Voi cosa pensate di questo tentativo di immaginare il costume? Vi sembra migliore o peggiore di quello attuale? Potrebbe rappresentare il mezzo per combattere professionalmente il crimine per Ochaco Uraraka una volta completato il percorso di studi e diventata una Pro Hero di fama?

My Hero Academia è un anime tratto dal manga omonimo di Koheri Horikoshi, ed è arrivato alla sua terza stagione. La quarta è stata annunciata ufficialmente in questi giorni, mentre le prime stagioni sono state trasmesse in simulcast su VVVVID. Le puntate doppiate in italiano sono trasmesse da settembre 2018 su Italia 2.