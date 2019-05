My Hero Academia: un fan immagina Momo e Uraraka con i costumi invertiti!

Momo e Uraraka sono due delle studentesse della Classe 1-A dell'Accademia Yuei più popolari tra gli appassionati di My Hero Academia. Mentre la prima possiede poteri di materializzazione, la seconda è in grado di azzerare la gravità. Sebbene i loro costumi siano stati concepiti proprio su tali basi, un fan ha provato ad invertirli.

L'appassionato in questione, l'utente di Reddit 4Simov, ha recentemente ottenuto un notevole successo tra gli appassionati dell'opera di Kōhei Horikoshi. Non è troppo difficile immaginarne il motivo: le sue illustrazioni più recenti, caratterizzate dal provare ad immaginare certi personaggi con costumi altrui, stanno stregando numerosi fan. Ne è una prova la fan-art di Ochaco Uraraka con il costume di Momo Yaoyorozu (che in una sola giornata ha ottenuto più di 4000 "mi piace") alla quale è seguito, sulla spinta dei molteplici commenti, anche l'artwork di Momo Yaoyorozu con il costume di Ochaco Uraraka.

Andando ad analizzare le seguenti realizzazioni, possiamo notare come le classiche proporzioni delle due figure non siano state propriamente rispettate. In particolare, nel disegno dedicato ad Ochaco, possiamo notare degli arti inferiori decisamente sovradimensionati, al netto del busto e del viso riproposti piuttosto fedelmente. Per quanto riguarda il secondo lavoro, quello di Momo, il cavillo che possiamo notare è paradossalmente l'opposto. Difatti, mentre gli arti inferiori assumono forme più appropriate, è il seno a risultare più ridotto. A discapito di questi piccoli difetti le due seguenti illustrazioni appaiono comunque originali e di qualità, tanto che gli appassionati, nei commenti, stanno già chiedendo molte altre illustrazioni del medesimo tipo.

Nel mentre, ricordiamo ai lettori che di recente una fan ha reso omaggio alla migliore amica di Deku, realizzando un dolce cosplay di Uraraka. Nella giornata odierna sono inoltre stati diffusi gli spoiler del capitolo 228 del manga di My Hero Academia.

E voi, cosa ne pensate di questo scambio di costumi? Fatecelo sapere nei commenti!