My Hero Academia, un fan immagina la reunion tra Star and Stripe e All Might

Star and Stripe è uno dei più importanti pro hero della serie, ma sfortunatamente è rimasta per molto meno tempo rispetto a quanto molti fan avevano sperato. A questi ultimi è stato dato un breve sguardo al di fuori del Giappone, con l'eroe numero uno degli Stati Uniti d'America che ha deciso di buttarsi nella mischia contro Tomura Shigaraki.

Questo breve sguardo all'eroe numero uno degli Stati Uniti ha rivelato però un volto familiare ai fan che ha preso a modello All Might. Il personaggio era stato salvato da lui in giovane età e quindi aveva modellato la sua carriera di eroe su quella di lui. Dopo aver visto le sue capacità eroiche in azione, i fan volevano disperatamente che questi due eroi si riunissero in un qualche modo.

Ma questo purtroppo non accade mai nelle pagine del manga, così alcuni talentuosi fan hanno preso questa reunion nelle loro mani. Immaginando come potrebbe essere, l'artista @Trevoshere ha condiviso un'emozionante raffigurazione su Twitter che finalmente dà ai fan quello che potrebbe non accadere mai nella serie.

L'atto finale di My Hero Academia ha dato il via a una nuova fase, dato che i recenti capitoli della serie hanno ufficialmente iniziato la lotta finale tra gli eroi e i cattivi. Anche se Star and Stripe è stata in grado di fare alcuni danni importanti al corpo di Shigaraki e ha rimosso molti dei quirk che aveva a disposizione con la sua tattica sacrificale finale, è stato presto rivelato negli ultimi capitoli che Shigaraki ha ancora una tonnellata di assi nella manica che gli eroi dovranno superare per avere qualche possibilità di vittoria.

La serie è tutt'altro che finita e la battaglia finale tra gli eroi e i cattivi è solo iniziata, quindi potrebbe esserci la possibilità di un qualche tipo di reunion, anche solo simbolico - spirituale. La serie ha già sorpreso i fan nel modo in cui ha scelto di fare alcune cose, ma non si sa ancora cosa succederà prima che sia tutto finito.

Ma voi cosa ne pensate? Desiderate che ci sia un vero e proprio incontro tra questi due eroi? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri su questo e su quello che sta succedendo nel manga nei commenti. In ultimo, vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.