My Hero Academia: un fan immagina il terribile Overhaul, Dabi e Mineta in 3D

Uno degli antagonisti principali della quarta stagione di My Hero Academia è stato Kai Chisaki, leader della Shie Hassaikai e conosciuto con il nome da Villain Overhaul. Caratterizzato da una personalità molto particolare, Overhaul rappresenta un Villain dalla mentalità diversa all'interno della serie, aspetto che ha messo in difficoltà gli Heroes.

Le strategie elaborate da Overhaul, il suo legame con la piccola Eri, e lo scontro finale con Midoriya hanno contribuito a renderlo un antagonista molto apprezzato dagli appassionati dell'opera firmata Kohei Horikoshi, e tra questi uno in particolare ha voluto ricrearlo con un fedelissimo modello in 3D. Come già avvenuto nei mesi scorsi, l'utente @hkoskine ha ricreato ben tre personaggi di My Hero Academia utilizzando un programma di modellazione 3D.

I soggetti scelti stavolta sono i Villain Overhaul e Dabi, e il piccolo ma simpatico Mineta. Tutti e tre sono stati realizzati alla perfezione, con una cura nei dettagli, nella resa della maschera a forma di becco di Chisaki, fino alle bruciature sulla pelle di Dabi, passando per la stravagante acconciatura di Mineta, rappresentato mentre tiene in mano una rivista per adulti, che rende ancora più evidente la sua perversione.

