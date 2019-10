My Hero Academia: un fan ha immaginato Ochako dopo un ipotetico time-skip

Nonostante il manga di My Hero Academia abbia all'attivo diversi anni di serializzazione, con più di 240 capitoli, il cast di personaggi è ancora adolescente e il tempo per loro non sembra essere passato più di tanto. Un utente ha immaginato l'aspetto di Ochako dopo un ipotetico time-skip.

L'appassionato noto come RodrigoSanni ha postato la sua creazione su Reddit. L'illustrazione mostra un'Ochako visibilmente più matura, con i capelli più lunghi e un costume leggermente modificato rispetto a quello che indossa ora nel manga. L'eroina appare anche più snella, con una muscolatura accentuata dall'aderenza del costume.

Il post ha riscosso un notevole successo sulla piattaforma social, con ben 113 commenti da parte degli utenti e quasi 6000 like. Probabilmente anche My Hero Academia intraprenderà la strada del time-skip, in quanto gli studenti non hanno ancora concluso il primo anno di studi, ed è improbabile che seguiremo tutto il loro percorso scolastico.

L'impressione è che prima o poi gli studenti dovranno lasciare la struttura, e il time-skip - dopo quasi 240 capitoli - potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo. Ad avvalorare quest'ipotesi c'è sicuramente la minaccia crescente dell'organizzazione di Shigaraki, che mai come in questo momento rappresenta un pericolo per la U.A.

Proprio per questo, infatti, gli studenti sono stati mandati nuovamente presso le agenzie degli eroi professionisti, per velocizzare la loro preparazione e prepararsi a un'eventuale battaglia. Il time-skip potrebbe portare agli aspiranti eroi, oltre che dei Quirk notevolmente sviluppati, anche una rivisitazione dei costumi, e quello che ha immaginato il fan per Ochako è sicuramente calzante.

