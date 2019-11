My Hero Academia: un fan immagina un upgrade al costume di Deku, cosa ne pensate?

My Hero Academia, la meravigliosa serie di Kohei Horikoshi, è diventata famosa soprattutto per l'incredibile cura posta dal mangaka nella caratterizzazione di ognuno dei suoi personaggi, oltre che per all'attenzione maniacale verso costumi e Quirk.

Il costume da eroe del protagonista Izuku Midoriya però è stato rinnovato appena due volte nel corso della serie, ed ecco dunque che un fan ha deciso di farsi avanti proponendo un piccolo upgrade alla maschera del successore di All Might.

Come potete vedere in calce, il disegno trova un nuovo utilizzo per il copricapo indossato da Deku nel suo costume alpha, sfoggiato durante le prime prove di combattimento affrontate con i suoi compagni di classe. Il primo costume ricordava, forse eccessivamente, lo stile di All Might, e venne quindi scartato dal protagonista poco tempo dopo il suo primo utilizzo. La maschera ideata da ort9404 rievoca invece lo stile del Goblin di Spider-Man, con le orecchie a punta e gli occhi luminosi, ed è stata premiata dagli utenti Reddit con circa 6000 upvote.

Nel corso della serie, il giovane Midoriya ha cambiato costume due volte. Il secondo, denominato costume beta, è stato utilizzato durante il primo Festival sportivo mentre il terzo, realizzato dalla talentuosa ingegnera Mei Hatsume e denominato costume gamma, è stato costruito per sfruttare al meglio il nuovo Shoot Style e non è ancora stato cambiato.

Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che l'anime di My Hero Academia tornerà il prossimo 9 novembre e che potete guardare la preview del nuovo episodio cliccando su questo link.