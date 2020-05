My Hero Academia: i fan sono increduli per lo shock del capitolo 270

I fan di My Hero Academia sono rimasti scioccati per questa rivelazione. In calce potete vedere alcune reazioni al capitolo , con alcune che si basano sui disegni presentati da Kohei Horikoshi, in particolare le tavole del sogno di Shigaraki. Altri invece hanno semplicemente condiviso una reazione stupita mentre qualcun altro ha già deciso che l'eroe X-Less sarà il primo a morire per mano del cattivo appena tornato in vita.

Eravamo rimasti con il dubbio sullo stato di Tomura Shigaraki, apparentemente senza battito cardiaco e quindi morto. Il capitolo 270 My Hero Academia ha però ribaltato quella situazione, presentando un sogno di Shigaraki dove accetta dentro di sé il potere dell'All for One . Il risultato è quindi uno Shigaraki risvegliato che mette in allarme anche Deku, il protagonista che si trova nella città vicina.

La battaglia con Tomura Shigaraki va avanti in questa fenomenale saga di My Hero Academia . Ci sono già stati i primi morti e sembra che la situazione non si fermerà di certo adesso. Il capitolo 270 di My Hero Academia pubblicato ieri su MangaPlus continua a narrarci questa sequenza di eventi.

MHA best manga on shonen jump, no other mangaka is touching Horikoshi right now. Just look at this#mhaspoilers #mha270 pic.twitter.com/5qxTMEi3BP — NeoMeo (@DiogoPina23) May 8, 2020

MHA CHAPTER 270 IN A NUTSHELL pic.twitter.com/4Cj8BVV2Z5 — Kid Otaku (@TheRealKidOtaku) May 7, 2020

MHA chapter 270 without any context: pic.twitter.com/yJTiTWRmac — 📖 READ SOLO LEVELING & CSM 📖(❌Team Black ❌) (@Namste9) May 7, 2020

This chapter was absolutely incredible, one the best in the series with insanely good art. pic.twitter.com/6o7bWM4Q0Q — Xelon (@XelonX99) May 10, 2020