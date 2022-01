My Hero Academia, i fan indagano sulle tasche di Bakugo: Kacchan è di buona famiglia?

All'inizio dell'opera, l'autore Kokei Horikoshi spiega che gli studenti che frequentano il corso per eroi allo U.A. Highschool provengono dall'èlite della società. Nella Classe 1-A troviamo ad esempio Shoto, Momo e Aoyama, tre ragazzi provenienti da famiglie alto locate. Tuttavia, un aspirante eroe di My Hero Academia è sotto indagine.

In rete, a seguito di un post Reddit, si è recentemente aperta una curiosa discussione. La community sta infatti indagando sul conto in banca di Katsuki Bakugo, che per diversi sondaggi di popolarità di fila ha conquistato il titolo di personaggio più amato. Ma allora perché i fan gli stanno controllando le tasche?

Di recente, il manga è stato segnato dalla scoperta del traditore della Classe 1-A. La famiglia di Aoyama è tenuta sotto scacco da All For One, che concesse un Quirk in dono al piccolo Hyuga, nato senza Unicità. Solamente grazie alla disponibilità economica dei genitori, Aoyama ha potuto controllare il Quirk ricevuto da All For One senza risvolti negativi per la sua salute. Dunque, il suo Navel Laser lo si deve alle ricchezze di famiglia. Probabilmente, non è però lui il più ricco della Classe 1-A.

A far partire le indagini della community, è una vecchia scena in cui Bakugo regala dei soldi al suo amico e complice Kirishima. Come notato nel Reddit, Bakugo gli passa all'incirca 700 dollari. Come può un ragazzino possedere una tale cifra?

Alcuni fan, hanno ipotizzato che la famiglia di Kacchan sia una delle più ricche della società, e ciò troverebbe conferma nella gigantesca abitazione mostrata nel corso della visita di All Might. Secondo altre ipotesi, semplicemente il ragazzo possiede dei risparmi. Non essendo un grande spendaccione, ha dunque potuto conservare una tale somma.

Un'altra teoria molto interessante, e piuttosto plausibile, imputa la disponibilità di famiglia a mamma Bakugo. Come sappiamo, ella è in grado di produrre glicerina, utilizzata per lo sviluppo di farmaci costosi. Il padre, inoltre, è uno stilista, o almeno lo era. Ecco spiegata la ricchezza di famiglia.



Ma se gli studenti dello Yuei ricevessero una paga? D'altronde, nonostante siano semplici studenti, mettono in gioco le loro vite. A ciò, si aggiungono i vari tirocini e stage a cui i ragazzi hanno partecipato.

E voi, cosa ne pensate? Vi lasciamo al piano di All Might in My Hero Academia 340 e al costume di un giovane eroe.