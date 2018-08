My Hero Academia: i fan ipotizzano quale sarà il finale della Stagione 3!

Mancano solo cinque episodi al season finale dell'adattamento animato di My Hero Academia. Alcuni fan, in Rete, hanno ipotizzato come potrebbe concludersi la Stagione 3 della serie, citando un evento in particolare.

Un utente Twitter, infatti, ha pubblicato sul proprio account un'immagine tratta dal manga di Kohei Horikoshi, mostrando a suo parere come potrebbe concludersi la terza stagione di My Hero Academia: i lettori dell'opera originale sicuramente ricorderanno l'evento in questione.

Si tratta dell'incontro tra Midoriya Izuku e Mirio Togata, uno studente del terzo anno che svolgerà il ruolo di tutor nei confronti dei ragazzi della classe 1-A durante una serie di nuove esercitazioni. Il suo nome da Hero è Lemillion e, come avremo modo di vedere in seguito, il suo ruolo sarà piuttosto importante nella trama del prossimo arco narrativo.

L'incontro con Togata avverrà però in seguito a due eventi: la seconda fase dell'esame di licenza provvisoria e un duro confronto tra Deku e Bakugo, che costringerà persino All Might a intervenire per placare gli animi dei suoi due studenti. È molto probabile che il duello tra i giovani infiammerà il season finale di My Hero Academia, mentre abbiamo ancora qualche dubbio sulla comparsa di Togata già in questi ultimi cinque episodi.

È auspicabile, piuttosto, che il personaggio faccia il suo esordio durante la Stagione 4, che darà il via a un nuovo arco narrativo.