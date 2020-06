My Hero Academia: alcuni fan non perdonano una particolare azione di Hawks

My Hero Academia ormai fa parte, a pieno titolo, della cerchia dei migliori manga che ci sono attualmente in circolazione. L'enorme popolarità di cui gode, ovviamente, ha fatto crescere la fama dei singoli personaggi i quali, anche i meno famosi, sono entrati nei cuori dei fan, divenendo i preferiti di moltissime persone.

Se non ci sono dubbi che personaggi come Bakugo, Deku o Todoroki siano quelli più amati, Horikoshi ne ha sfornati così tanti e anche tutti ben realizzati, che non dobbiamo stupirci se anche i personaggi meno probabili siano stati scelti come preferiti da qualcuno.

Grazie agli ultimi capitoli del manga, che ha visto la figura di Hawks molto presente mentre si infiltrava nell'organizzazione dei cattivi per poterla attaccare, proprio il Pro Hero numero due è divenuto uno degli eroi più amati dai lettori. Tuttavia, ci sono moltissimi fan che hanno eletto come propri preferiti anche personaggi che non lottano dalla parte del bene e il dibattito che si è scatenato su Reddit in queste ore ne è la prova.

Se avete letto il manga lo sapete, in caso contrario lasciate subito l'articolo se non volete spoiler, durante la missione segreta, Hawks ha stretto una forte amicizia con Twice, amicizia che, negli ultimi capitoli usciti, è sfociata nella morte del villain per mano del Pro Hero.

Come sapete, quando Hawks ha rivelato la sua vera identità, inevitabilmente Twice si è sentito tradito e questo ha portato a un violento scontro. E anche se l'eroe alato ha provato a convincere il villain ad unirsi a lui, alla fine è stato costretto a ucciderlo. È stato proprio questo atto finale che ha scatenato alcuni dei fan, che avevano legato profondamente con Twice, a scagliarsi contro Hawks e rimproverarlo di essere arrivato a tanto.

