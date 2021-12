My Hero Academia, i fan non erano pronti a vedere il volto di Invisible Girl

Anche se alcuni fan credevano che la rivelazione non fosse necessaria, il creatore Kohei Horikoshi aveva promesso di mostrare il volto di Hagakure a un certo punto in My Hero Academia.

Infatti, l' eroina ha salvato Izuku dall'esplosione , e ha colto il momento per inveire contro Aoyama per aver agito da traditore. Questo è stato il momento in cui i fan hanno visto il volto di Hagakure per la prima volta, e il suo sguardo dolce ha fatto innamorare subito i fan.

Come potete vedere nei post più sotto, il fandom è esploso rapidamente dopo che My Hero Academia ha pubblicato il suo ultimo capitolo. In quest'ultimo abbiamo potuto vedere Izuku che parlava con Aoyama della faccenda del traditore. La pubblicazione ha lasciato i fan sbalorditi perché Aoyama ha persino cercato di fare del male a Izuku , ma Hagakure si è messa in mezzo.

Un'altra grande rivelazione è appena approdata in My Hero Academia 337 , ma questa volta i fan sono rimasti sbalorditi piuttosto che rattristati. Il volto di Toru Hagakure, la Ragazza Invisibile è stato svelato , e onestamente non possiamo biasimare i fan che sono impazziti per l'intera faccenda.

