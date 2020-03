My Hero Academia: i fan non vedono l'ora di vedere il nuovo eroe in azione

In attesa di ulteriori aggiornamenti, vi chiediamo: vi è piaciuta, finora, la quarta stagione di My Hero Academia? Ditecelo qui sotto.

Molti fan, infatti, si stanno augurando che Studio Bones non trascuri quest'ultima parte , e che le dedichi la massima cura per trasporre al meglio le straordinarie sequenze dell'opera cartacea. Le voci più recenti, a questo proposito, suggeriscono la durata di un'ora per l'ultima puntata, al fine di riuscire a stare nei tempi ed evitare di prorogare alla prossima stagione. Tuttavia rimangono, per ora, delle speculazioni.

Gli episodi 24 e 25 chiuderanno ufficialmente il sipario sulla quarta stagione di My Hero Academia , e non è chiaro, al momento, se basteranno per adattare l'ultimo mini arco narrativo, di importanza fondamentale per gli sviluppi futuri della serie.

Fortunatamente, nella prossima puntata potremo scoprire di più sul loro conto , e certamente faremo la conoscenza di uno dei personaggi attualmente più interessanti e acclamati dal fandom, Hawks . Non appena è stata diffusa la preview dell'episodio 24, infatti, i lettori del manga di Horikoshi si sono precipitati su Twitter per esprimere tutto il loro entusiasmo relativo all'introduzione dell'eroe alato, il quale - secondo le prime immagini - farà coppia con Endeavor.

La serie di My Hero Academia si concentra spesso sugli aspiranti eroi dello Yueei e le loro peripezie contro la League of Villian, ma raramente si è focalizzata sui professionisti che rappresentano la categoria e combattono il crimine giornalmente.

