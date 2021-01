My Hero Academia: i fan notano una somiglianza tra un personaggio e l'avatar di un MMO

Procede la storia degli eroi di My Hero Academia al momento impegnati ad affrontare una delle situazioni più difficili e cupe che abbiano mai incontrato. Nonostante ciò però l'autore è riuscito a strappare un sorriso ai fan grazie all'introduzione di un curioso personaggio.

I recenti capitoli dell'opera di Kohei Horikoshi hanno visto i protagonisti e numerosi difensori della giustizia affrontare la terribile Unione dei Villain e purtroppo le conseguenze della guerra hanno lasciato in disastrose condizioni molti eroi professionisti di My Hero Academia. Tra questi Shota Aizawa ha perso una gamba ed un occhio e nell'ultima parte della storia è stato visto in ospedale impegnato in una discussione col collega Present Mic.

Come è possibile notare nelle immagini riportate al termine di questa news, alle spalle dei due uomini vi è un personaggio dalle curiose sembianze. È il medico di Eraserhead ed il suo aspetto ha suscitato ilarità in numerosi appassionati, la somiglianza con un uccello ed i lineamenti arrotondati ha fatto balenare nella mente di molti l'immagine di un pinguino. In particolare il dottore è stato associato ad un avatar tratto dal videogioco MMO Club Penguin.

Il gioco multiplayer, i cui server vennero spenti definitivamente nel 2017, fu reso disponibile a partire dal 2005 riuscendo a raggiungere la cifra di 200 milioni di utenti.

