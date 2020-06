My Hero Academia: un fan fa notare la morte di un eroe degli ultimi capitoli

Sono passati quasi sei anni dall'inizio di My Hero Academia su Weekly Shonen Jump e, in questo periodo, l'autore Kohei Horikoshi ha avuto l'occasione di pubblicare oltre 250 capitoli. Ciò vuol dire una grande quantità di personaggi disegnati, molti con un volto e un nome noto, altri che invece vengono relegati in secondo piano.

È stato notato spesso l'inserimento di Horikoshi di personaggi bizzarri e provenienti da altri manga in My Hero Academia. Tra gli eroi di fondo però ci sono anche coloro che, pur senza ricevere un nome, vengono notati dai fan. È il caso dell'eroe senza nome apparso nel capitolo 190 di My Hero Academia, durante l'arco narrativo che vedeva la battaglia tra Endeavor e il Nomu High-End.

Sul fondo vedemmo un personaggio dai capelli chiari e una sorta di protezione sulla fronte, con una divisa bianca e nera. Il personaggio è riapparso nel capitolo 273 di My Hero Academia, pubblicato poche settimane fa. Un fan l'ha notato e ha purtroppo dovuto constatare la morte di questo personaggio, essendo stato una delle prime vittime di Himiko Toga che si era trasformata in hero per addentrarsi nelle fila nemiche e iniziare una carneficina. Avevate notato questo cameo oppure vi è rimasto impresso qualche altro dettaglio dagli ultimi capitoli?