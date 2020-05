My Hero Academia: una fan realizza un ottimo cosplay di Ochako

Nella quarta stagione di My Hero Academia, un gruppo di aspiranti eroi della U.A., insieme a un'ampia schiera di professionisti, ha assaltato con successo il rifugio del vicecapo della Yakuza, Overhaul. Tra i protagonisti della sortita figura anche l'eroina Ochako, che ha impiegato il suo Quirk per offrire assistenza agli eroi in prima linea.

Nonostante non rappresenti il personaggio principale intorno a cui è strutturata l'opera, Ochako può vantare su un'ampia fetta di appassionati. L'utente Instagram StarGirlAur fa parte del coro, avendo realizzato un cosplay che ne riprende fedelmente l'aspetto e ne mostra in azione la sua principale abilità.

Il suo Quirk, noto come "Zero Gravity", le permette di manipolare la gravità, riuscendo a controllare anche gli oggetti più pesanti che - una volta toccati - cominciano a fluttuare. Inoltre, l'eroina possiede una capacità limitata nel volo. Si tratta di un abilità ancora in divenire, che se sviluppata correttamente potrebbe rivelarsi un ulteriore tassello in grado di impreziosire il suo bagaglio tecnico.

Oltre al suo Quirk, che ricordiamo essere di natura genetica nel mondo di My Hero Academia, Ocacho ha acquisito delle conoscenze nel campo delle arti marziali grazie all'eroe Gunhead, divenendo piuttosto capace nel combattimento corpo a corpo e nella difesa contro le armi da taglio, come ha dimostrato in occasione del suo scontro con Toga.

Ma ritornando al cosplay? Che ve ne pare? Ditecelo qui sotto con un commento!

In questo articolo abbiamo fatto dei cenni alla quarta stagione, ma nella prossima iterazione di Studio Bones, quali saghe di My Hero Academia riceveranno un adattamento? My Hero Academia è il ventesimo manga migliore di sempre secondo l'apprezzamento del pubblico giapponese.