My Hero Academia: i fan paragonano Deku ad un Super Sayan!

Nel recentissimo episodio di My Hero Academia andato in onda, Deku riesce a sfoggiare il 100% del suo potere "One for all". I fan hanno paragonato l'aspetto del personaggio a quello di un Super Sayan che vediamo in Dragon Ball Z.

Lo stato di Super Sayan è una delle trasformazioni più iconiche del mondo dell'animazione giapponese e dei manga. Facilmente riconoscibile per via del colorito dei capelli (biondi o, di recente, azzurri) negli anni ci sono stati molti manga e videogames che hanno omaggiato questa particolare trasformazione (pensate al Super Sonic che vediamo nei videogame della serie Sonic The Hedgehog). I fan di My Hero Academia, dopo aver visto l'ultimo episodio trasmesso in onda, si sono riversati sul web ed hanno inondato i vari social network di paragoni tra Deku che sfrutta il 100% del suo enorme potere ed un Super Sayan Blu per via della forma che assumono i capelli del nostro eroe protagonista in quel particolare stato, dovuto all'influenza dei poteri della piccola Eri. Ma sarà davvero finita la battaglia tra i nostri e gli Yakuza capeggiati da Overhaul? Lo sapremo nel prossimo episodio.

Nel frattempo, il sensei Horikoshi omaggia l'episodio con un artwork davvero splendido che regala ai suoi fan. Sul fronte manga, invece, le cose iniziano a farsi spinose per i nostri eroi, come posiamo vedere nel capitolo 256 di My Hero Academia uscito di recente.