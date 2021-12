My Hero Academia: i fan stanno perdendo la testa per la vera identità del traditore

Non ci vuole molto per far impazzire il fandom di My Hero Academia, ma ci sono alcune cose che semplicemente spaccano la community in due. Dal nome di nascita di Dabi al vero potere di One For All, ci sono momenti nel manga che hanno lasciato gli appassionati senza parole.

Uno di questi momenti si è verificato questa settimana, quando My Hero Academia ha rivelato chi fosse il traditore della UA, e con grande sorpresa di tutti, i fan stanno perdendo la testa per la notizia.

L'intera faccenda è iniziata la settimana scorsa, quando My Hero Academia 335 è stato pubblicato. È stato lì che All For One ha parlato ai suoi lacchè di una risorsa che poteva procurargli informazioni sugli eroi, e il manga ha mostrato la figura in trasparenza di Hagakure nell'ultima pagina del capitolo. Questo aveva convinto i fan che la ragazza invisibile fosse la traditrice che aiutava All For One, ma non abbiamo visto poi che questo non era il caso.

Con il

All the pain caused by Aoyama I can only imagine the Guilt pic.twitter.com/7IpNJHSWth

— Tarnish (@Tarnished_Twice) December 5, 2021 ">capitolo 336 di My Hero Academia Aoyama si è rivelato essere il traditore. E gli appassionati di My Hero Academia stanno di nuovo impazzendo alla luce di questa rivelazione. Potete trovare una sfilza di queste reazioni più sotto e verificare che in realtà molti già sospettavano. Altri sono curiosi di sapere se Aoyama potrà farsi perdonare dopo la rivelazione di questo tradimento, e se Izuku ha qualcosa da dire al riguardo, dato il rapporto che avevano sviluppato in My Hero Academia.

Cosa ne pensate del ruolo da traditore di Aoyama? Può il ragazzo riscattarsi a questo punto di My Hero Academia? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. In ultimo vi lasciamo con uno sketch di Komi Can't Communicate dell'autore di My Hero Academia.